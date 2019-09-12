Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, часто называемая в народе Доктор Смерть, заявила что президент Незалежной Владимир Зеленский может испытывать раздвоение личности. В интервью журналистам украинского интернет-портала LB.ua она пояснила, что ещё на этапе предвыборной президентской кампании тот говорил, что поддерживает и.о. министра и её реформу. Но чуть позже его мнение резко менялось на противоположное. По мнению экс-первого врача Украины, это говорит об использовании разных ролей поведения.

— Я не встречалась с ним или с его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р. Л. Стивенсона, который переживает раздвоение личности). Часто мне кажется, что президент играет роли то одного, то другого. Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: мы поддерживаем всё, что делает Минздрав. А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм, — сказала Супрун.

Кроме того, Ульяна Супруг рассказала о своей первой встрече с Владимиром Зеленским.

— Расскажу вам один момент, он вам точно понравится. Вы упомянули, как президент меня называл, когда выступал по телевизору — точнее, не назвал, но почти назвал. Когда при знакомстве он протянул руку и сказал: «Владимир Зеленский», я протянула руку и сказала: «Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины «. Он посмеялся и сказал: «Ну, нормально», — добавила экс-глава украинского Минздрава.

Minval.az