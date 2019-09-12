Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не лгал королеве Елизавете II при просьбе о приостановке работы парламента и назвал ей ненастоящую причину для приостановки его работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон отметил, что сессионный суд в Эдинбурге согласился с тем, что он не дезинформировал королеву для получения санкции на приостановку работы парламента.

Он заявил, что далее, решение по этому вопросу будет за Верховным судом.

Джонсон подчеркнул, что необходима тронная речь королевы, в которой будут изложены основные пункты повестки правительства.

Как известно, речь запланирована на 14 октября.

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