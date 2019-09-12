Великобритания считает зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» самыми опасными видами российских вооружений. Об этом сообщает интернет-издание Janes 360 со ссылкой на помощника начальника штаба ВВС Соединенного Королевства Джулиана Болла.

Созданные Россией ракетные системы требуют, по словам Болла, от британцев немедленного ответа, поскольку мешают Лондону оперативно реагировать на меняющуюся в мире ситуацию. Они «ставят под сомнение возможности [Британии]» в этой области, заявил коммодор на выставке вооружений DSEI-2019 в Лондоне.

Противостоять такой угрозе помощник начальника штаба ВВС предлагает «коллективными условиями» с помощью искусственного интеллекта, разработки новых видов вооружений и тактики ведения военных действий.

Minval.az