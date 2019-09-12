«Обеспокоенность», пожалуй, самая мягкая реакция сообщества и некоторых государств на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении аннексировать Иорданскую долину в случае победы на предстоящих парламентских выборах. В большинстве же лидеры стран и международные организации гневно осудили вызывающие планы израильского политика.

Необходимо быть завзятым оптимистом, чтобы после калечащих мер Тель-Авива на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа процесс разблокирования проблемы именовать мирной инициативой. Ближневосточная посредническая четверка в лице ООН, США, России и Евросоюза все больше отдаляется от обязанностей, понимая, что конфликт скатился в зону неподатливости. Но, как известно, пространство не терпит пустоты. Вашингтон после Барака Обамы добровольно взвалил на себя бремя регулятора, хотя никто его об том не просил и тем боле не уполномочил. Об этом чуть позже.

Ответственность за срыв урегулирования кризиса несут обе стороны, однако даже в условиях относительного затишья Тель-Авив вопиющими и противоправными поселенческими инициативами осознанно переводит мирный процесс в острое русло. Для чего это ему надо, известно.

Сказать, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа Нетаньяху вконец распоясался, ничего не сказать. Понимая, что за ним мощный тыл, он идет на фронтальный абордаж уже даже не палестинских, а общеарабских позиций.

Израиль за последние годы значительно нарастил военные мускулы, и при каждом случае пускает в дело авиацию, ракеты и спецназ. Примечательно, что в стране, кроме левых сил, все радикальное крыло и даже центристы склоняются к решению с помощью военного прессинга.

Большинство мозговых центров и аналитических структур утверждает, дескать, Тель-Авиву в регионе бояться некого и нечего, кроме одного – ядерного потенциала Ирана, если таковой, кончено, появится. Получается, что в остальном Израиль более чем уверен в своей способности вести войну на несколько фронтов, в том числе и на затяжной основе.

Похвально иметь повышенную военную подготовку, выучку и высокотехнологичный армейский потенциал, однако, имея даже отлаженную агентурную сеть в сопредельных недружественных странах, никто не может дать гарантий, что Израиль сможет начать и выиграть. Даже если он считает, что играет белыми фигурами, новая война в регионе окажется абсолютно непредсказуемой с точки зрения расстановки сил и вовлечения в нее потенциальных акторов.

Пока же Нетаньяху предвыборным фортелем подал заявку на новый виток эскалации. Нет спору, что одним из побудительных мотивов для него стала непоколебимая манера Дональда Трампа. Неугомонный Би-би словно дает хозяину Белого дома знать, что не только поддерживает его железный стиль, но и, повторяя его, утверждает силовой тренд в качестве востребованного.

Однако Трамп может позволить себе многое, что не подвластно Нетаньяху. Все, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, — говорили древние мудрецы, и тут метафоричность высказывания вполне уместна.

Израильский политик привык обосновывать свои радикальные действия соображениями безопасности, но, видать, забывает золотое правило всех времен, согласно которого границы свобод одних заканчиваются на меже, где начинается пространство свобод других. Иными словами, Ближний Восток – это историческое поле рати, которое требует от всех неукоснительно считаться с требованиями окружающих. В таком чувствительном вопросе, как территориальный, особенно.

Нетаньяху имеет массу проблем с законами своей страны, и в случае проигрыша, окажись он вне нового правительства, по его душу сразу же придут органы дознания. А коррупционные дела в израильском обществе – это далеко не пустяки, мимо которых могут индифферентно пройти общественные силы. Он идет ва-банк, понимая, что успех на выборах, в рамках которых неистово объединяются его противники левые, арабы и НДИ (Наш дом Израиль), могут обеспечить новые территориальные завоевания с этническими чистками. Нетаньяху рассчитывает на голоса последней волны алии (возвращенцев на землю обетованную), численность которой растет.

Он видит секрет успеха в поступательной реализации плана расширения жизненного пространства иудейского народа.

Параллельным курсом президент Трамп продвигает «сделку века», создавая благоприятный фон для союзника и одновременно давая всем понять, что план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта взят в плотное кольцо и обратной дороги быть не может.

Нетаньяху уверен, что сможет заболтать Москву, Брюссель, генсека ООН Антонио Гутерреша, да и кого угодно. Но сможет ли он перешагнуть через полосу народного гнева униженных палестинцев, а также сил, их поддерживающих? Вот в чем принципиальный вопрос.

Стоимость «сделки века» Вашингтон с Тель-Авивом определили на уровне 50 миллиардов долларов США, с помощью которых пытаются умаслить арабов. Но это не тот случай, ибо на кону не вопросы рабочих мест, внесения аванса на баланс тех, кто десятилетиями живет под гнетом неурядиц и сомнительных территориальных разграничений. Не так давно один из лидеров ХАМАСа Исмаил Хания напомнил вдохновителям закулисной сделки, что его народ не торгует честью, достоинством и историей, и до конца будет биться за свои законные права, а значит, и против всех, кто предал интересы палестинцев.

Политика Израиля в отношении палестинского населения всегда была жесткой. Территории, где они живут, отделены друг от друга, и речь о свободе передвижения всего лишь миф. Израильские законы относительно свободного сообщения между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, а также остальными частями автономии имеют подрывное свойство, и рассчитаны на максимальное затруднение перемещений.

О каком экономическом процветании может идти речь, если Тель-Авив вогнал палестинцев в бедственное резервационное положение?! Палестинцы изгои на своей земле, и ни о какой их благополучной интеграции в глобальную систему речи быть не может. Израиль их системно вынуждает на исход, и это видно невооруженным глазом.

Ближний Восток с его многолетней проблемой нуждается в комплексном политическом решении на основе реализации принципа двух государств. Все остальное обречено на провал, как и «сделка века», и планы Израиля по захвату новых территорий. И можно ли в такой вязкой ситуации обещать мир и процветание?! Вот о чем речь.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az