За все время пока ураган «Дориан» находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники в аварийных службах островов.

Также эту информацию подтвердил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям США Карл Смит. По его словам, количество людей может меняться, так как некоторые из спасенных еще не назвали своих имен.

«На данный момент в правительственном реестре Багамских островов насчитывается около 2500 человек», — рассказал Смит.

По мнению источников, число жертв, вероятно, будет расти.

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