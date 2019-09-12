Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу предвыборного заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении оккупировать часть Западного берега реки Иордан, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь обеспокоен заявлением израильского премьер-министра Нетаньяху, который объявил о намерении в случае победы на выборах аннексировать Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря в качестве первого шага по установлению израильского суверенитета на всех территориях Западного берега», — говорится в распространенном в среду заявлении главы всемирной организации.

По мнению Гутерриша, такие действия «будут представлять собой серьезное нарушение международного права». «Это разрушило бы перспективы возобновления переговоров, а также подорвало бы жизнеспособность двухгосударственного решения (ближневосточной проблемы -ред.)», — уверен он.

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