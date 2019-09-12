Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что российской стороне грозит опасность со стороны Ирана.

Об этом он сказал в интервью РБК.

Он отметил, что российской стороне может навредить в перспективе радикальная форма ислама, которую навязывает иранская сторона.

«Самая большая опасность для будущего России — радикальный ислам», — добавил Нетаньяху.

По его мнению, очень часто позиции Ирана и России не совпадают по ключевым вопросам.

Нетаньяху подчеркнул, что уже говорил об опасности российскому лидеру Владимиру Путину.

Также Нетаньяху признался, что он дорожит прямым общением с российским президентом Владимиром Путиным.

Он рассказал, что у стран могли возникнуть разногласия в Сирии, но этого удалось избежать из-за тесного сотрудничества с Путиным.

«Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга», — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, в основе их дружбы лежит взаимное уважение. Премьер отметил, что они с президентом России говорят открыто с уважением и на равных.

Minval.az