Солнце и ветер быстро становятся самыми дешевыми источниками энергии. Уже сегодня строительство новой ветровой или солнечной фермы выгоднее, чем эксплуатация существующей угольной электростанции.

А в ближайшие десятилетия возобновляемые источники энергии (ВИЭ) оставят не у дел и газ, сообщает интернет-сайт hvylya.net со ссылкой на Bloomberg.

Согласно новому исследованию специалистов из Института Роки-Маунтин, переломный момент настанет в 2035 году. К этому моменту обслуживать 90% газовых электростанций, которые в настоящее время строятся или проектируются, будет дороже, чем построить новые ВИЭ-установки с системами хранения энергии.

Трансформация произойдет так быстро, что проекты газовых электростанций, которые сейчас находятся на стадии разработки, станут экономически невыгодными до того, как владельцы оплатят их полную стоимость.

Вслед за газовыми электростанциями быстро станут убыточными и газопроводы с ненужным никому газом.

Стремительность трансформации тем примечательней, что в последние годы газовая энергетика в США процветала. 20 лет назад за счет природного газа вырабатывалось менее 20% электричества в стране. Однако добывать газ становилось все дешевле, и понемногу ТЭС на газе заменили угольные, а доля газа в генерации достигла 35%.

Теперь роли изменились: падение цен на ВИЭ неминуемо приведет к краху газовой отрасли, отмечают авторы исследования.

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