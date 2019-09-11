Президент США Дональд Трамп раскрыл причины отставки своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Болтон совершал крупные ошибки в своей деятельности.

«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — пояснил Трамп.

По словам главы государства, Болтон также придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле.

Он также подчеркнул, что высказывания экс-советника о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение.

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