Полиция Индонезии задержала 29 человек, которые подозреваются в массовых беспорядках на востоке страны, сообщает агентство Антара со ссылкой на главу полиции Западного Папуа Герри Рудольфа Нахака, передает РИА Новости.

Задержанных подозревают в вандализме, поджогах и мародерстве. По словам Герри Рудольфа Нахака, задержания прошли в трех городах региона.

«Мы хотим убедиться, были ли действия задержанных спонтанными или же они руководствовались какими-либо указаниями», — добавил Нахак, однако отметил, что большая часть преступлений была совершена «под влиянием момента».

Он добавил, что еще 12 человек находятся в розыске.

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