Соединённые Штаты одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолётов F-35. Об этом сообщает RT со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.

Как отмечается, общая сумма сделки составляет $6,5 млрд.

«Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооружёнными силами США», — приводит текст сообщения Defense News.

Предполагается, что F-35 заменят имеющиеся у Польши самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства.

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