Федеральная резервная система (ФРС) должна снизить процентные ставки до нуля или ниже, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

«И мы затем должны начать рефинансировать наш долг», — заявил он.

«Расходы на процентные выплаты могут быть снижены, при этом существенно удлиняя срок обращения», — цитирует Трампа «Интерфакс».

«США всегда должна платить наименьшую ставку. Нет инфляции! Только простодушие Джея Пауэлла (глава ФРС) и Федрезерва не позволяют нам делать то, что уже делают другие страны. Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за «остолопов», — написал президент.

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