США направят 10 млн долларов на поставку оборудования для Азербайджана, предназначенного для сбора разведданных и борьбы с терроризмом в Каспийском море, говорится в пресс-релизе Минобороны США.

«Корпорация VSE Corp., расположенная в г.Александрия, штат Вирджиния, выиграла контракт на сумму $10 млн 82,812 тыс. на поставку контртеррористического и разведывательного оборудования и обучение в рамках Программы морской безопасности Азербайджана в Каспийском море», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что контракт заключен для правительства Азербайджана в рамках программы США по зарубежным военным продажам.

Услуги по реализации контракта будут выполнены в США и частично в Азербайджане. Его планируется завершить в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что правительство США приостановило финансовое содействие, предоставляемое армянским сепаратистам Карабаха с целью разминирования территорий.

Minval.az