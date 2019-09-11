Самая дорогая в истории коллекция виски будет представлена на торгах аукциона Sotheby’s.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аукционного дома.

«Поскольку в среде коллекционеров неуклонно растет спрос на самые изысканные и редкие сорта шотландского виски, этой осенью Sotheby’s представит «Величайшую коллекцию виски», которая не только станет самой дорогой коллекцией виски в истории аукционов, но и первыми торгами в истории Sotheby’s, на которых будут представлены спиртные напитки одного владельца», — сообщили в пресс-службе организации.

Коллекция охватывает наиболее полный ассортимент шотландского виски, происходящего из частного «погреба», и оценивается в 4 млн фунтов стерлингов ($4,8 млн). Всего на торги выставят 394 лота: 467 бутылок и 9 бочек. Топ-лотом станет 60-летний Macallan 1926 года, который оценивают в 350-450 тысяч фунтов.

Онлайн-торги аукциона откроются 27 сентября и завершатся оффлайн-аукционом, который пройдет 24 октября в Лондоне и будет приурочен к аукциону коллекционных автомобилей, который с 2007 года ежегодно проходит в британской столице.

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