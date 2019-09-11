Семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер пришел в сознание. Об этом сообщает Le Parisien.

Неназванный член медицинского персонала клиники заверил, что Шумахер действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании.

Несчастный случай произошел с легендой автоспорта 29 декабря 2013 года. Шумахер с сыном и его друзьями выехал на горнолыжную трассу курорта Мерибель во французских Альпах. Шумахер выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону. От полученных травм, спортсмен впал в кому. Позднее его состояние здоровья улучшилось.

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