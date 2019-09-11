На 1 октября в Ереване запланировано заседание Высшего совета Евразийского экономического союза с участием глав государств, в него входящих.

По данным издания «Паст», службы, отвечающие за безопасность президента РФ, потребовали от армянской стороны обеспечить полную безопасность для посещения Путиным «уголовно-исполнительного учреждения», где содержится экс-президент Роберт Кочарян, однако получили отказ.

По имеющимся у газеты сведениям, «армянской стороне дали время до 10 сентября для решения этого вопроса, в противном случае Путин в Ереван не поедет».

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