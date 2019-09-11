Цены на нефть резко упали во вторник после того, как президент Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает CNN.

Неожиданный уход Болтона вызвал предположение, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном может ослабнуть или, по крайней мере, вероятность военного конфликта снизилась.

Болтон был решительным сторонником кампании «максимального давления» администрации Трампа против Ирана. Эта кампания была основана на жестких санкциях, которые привели к сокращению экспорта иранской нефти.

Американская нефть упала на 2,2% до 57,30 доллара за баррель сразу после того, как Трамп написал в Твиттере об увольнении «Болтона». Сырая нефть недавно торговалась около 57,75 доллара за баррель.

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