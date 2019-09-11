Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике предвыборные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которых он пообещал аннексировать оккупированный Западный берег реки Иордан в случае победы на предстоящих выборах в парламент страны.

«Нетаньяху, который продолжает делать перед выборами всякого рода противоправные и агрессивные заявления, обещает расистское государство апартеида. Мы будем до конца защищать права наших палестинских братьев», — написал дипломат в своем Твиттер, передает «Анадолу».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль может аннексировать незаконные еврейские поселения на оккупированном Западном берегу, в случае его победы на предстоящих парламентских выборах.

«Президент Трамп сказал, что представит свою сделку века через несколько дней после выборов, и это дает нам прекрасную возможность установить суверенитет Израиля в Иудее и Самарии (на Западном берегу – ред.) и в других районах», — заявил премьер, выступая на пресс-конференции.

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