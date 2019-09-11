Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 50 человек.

Полиция уточнила, что 42 человека погибли на острове Абако, которому стихия нанесла разрушительный ущерб, еще восемь скончались на острове Большой Багама.

«Так как еще много человек, предположительно, считаются пропавшими без вести, потому что от них ничего не было слышно с нашествия «Дориана», мы просим родственников заявлять о пропавших в полицию», — сказал представитель полиции Энтони Фергюсон (цитата по РИА Новости).

Ураган «Дориан», который достигал наиболее опасной пятой категории, причинил большой ущерб и привел к десяткам жертв на Багамских островах. Затем шторм прошел вдоль атлантического побережья США к Канаде, постоянно ослабевая, но по-прежнему нанося существенный ущерб. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

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