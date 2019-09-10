Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации, и поэтому я попросил Джона об отставке», — написал Трамп в Twitter.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.

Он выразил благодарность Болтону за его работу, отметив, что сообщит имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе, отмечает RT.

Сам Болтон после анонса увольнения заявил, что ушел по собственному желанию. «Я хотел уйти в отставку вчера вечером, но президент Трамп сказал мне: „Давай обсудим это завтра“», — написал Болтон в своем твиттере.

Minval.az