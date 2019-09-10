Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши во вторник заявил о необходимости для ООН провести расследование действий Дели в индийском штате Джамму и Кашмир, особый статус которого был отменен в минувшем августе.

«Если Индии нечего прятать, то ей следует предоставить неограниченный доступ комиссии по расследованию», — приводит «Интерфакс» слова министра, сказанные перед Советом по правам человека ООН.

«За последние шесть недель Индия превратила оккупированный Джамму и Кашмир в самую большую тюрьму на Земле», — отмечал Шах Мехмуд Куреши.

По его словам, индийские власти арестовали в штате с нарушением юридических процедур свыше 6 тыс. человек, которых распределили по тюрьмам по всей Индии. При этом министр сравнил ситуацию в Джамму и Кашмире с геноцидом в Руанде 1994 года и с массовыми убийствами в Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 году.

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