Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили отношение к проведению 8 сентября «выборов в органы местного самоуправления» в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Как отмечается в сообщении Департамента коммуникации и связям с медиа ОБСЕ, сопредседатели признают право населения Нагорного Карабаха на принятие решения по поводу своего будущего в контексте всестороннего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Но ни страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ни другие страны не признают независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Не нужно рассматривать результаты этих «выборов» как фактор, влияющий на юридический статус Нагорного Карабаха, они ни в коем случае не должны влиять на результаты нынешних переговоров, направленных на мирное урегулирование конфликта и на итоговый статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются приверженными своей поддержке сторонам в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта», – цитирует заявление АПА.

Minval.az