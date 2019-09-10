У звезды реалити-шоу Ким Кардашьян нашли неизлечимую болезнь. Об этом сообщает Daily Maill.

У нее диагностировали красную волчанку.

По информации издания, о заболевании Ким рассказала в эфире реалити-шоу.

Уточняется, что Кардашьян рассказала о том, что испытывает хроническую усталость, у нее часто немеют руки и опухают суставы. Звезда решила сдать анализы, которые показали, что она болеет волчанкой.

Системная красная волчанка — это диффузное заболевание соединительной ткани. Вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки. Симптомы заболевания — сыпь на лице, боли в суставах, одышка или боль в груди, проблемы с почками, неврологические проблемы, усталость, необъяснимая потеря веса и анемия. Заболевание не поддается лечению, поэтому человеку нужна эффективная терапия на протяжении всей жизни.

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