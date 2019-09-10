Военнослужащие ВС Азербайджана примут участие в многонациональных бригадных тактических учениях «Saber Junction – 19», сообщает министерство обороны.

Учения пройдут в Германии в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс.

Основной целью учений, проводимых Европейским командованием США (EUCOM), является повышение уровня оперативной координации между НАТО и странами-партнерами, а также боеготовности их подразделений и совершенствование индивидуальных качеств военнослужащих.

В учениях задействовано до 2 тыс. военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО.

Учения продлятся до 30 сентября.

Minval.az