«Нагорно-карабахский конфликт, происходящий на Южном Кавказе, находится в центре внимания всего мира, в том числе и нашей организации – ОБСЕ».

Об этом АПА заявил президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели. Выразив отношение к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Г.Церетели отметил, что оно наносит удар по урегулированию конфликта и ходу переговорного процесса:

«Считаю, что такие заявления, не преследующие цель добиться решения конфликта и далекие от внесения вклада в переговоры между странами, всегда травмируют мирный процесс. Мы хотим услышать больше конструктивных заявлений и ждем конкретных шагов. Нужно решить разногласия и найти общий язык. К сожалению, такие высказывания, приводящие к расхождениям и вредящие урегулированию конфликта, являются проблемой в этом направлении. Решение конфликта требует сильной политической воли. Урегулирования нагорно-карабахского конфликта можно добиться только в рамках международного права».

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