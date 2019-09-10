В Риге руководство торгового центра Alfa попросило магазин Black Star Wear, принадлежащий рэперу Тимати, убрать из продажи коллекцию одежды с изображением президента Владимира Путина, российским флагом и вооруженными силами страны.

Об этом сообщает издание Delfi.

Представитель компании Linstow Center Management, управляющей ТЦ Alfa, Илзе Жука заявила, что это требование стало реакцией «на прозвучавшую в публичном пространстве информацию». Она отметила, что правила компании не подразумевают того, чтобы арендатор предоставлял руководству ТЦ фото и описание каждого товара.

Ранее одна из покупательниц Alfa Линда Румка опубликовала в фейсбуке фото из Black Star Wear с одеждой с российским флагом и биркой «Товар недели» (сейчас публикация недоступна). «Разочарование недели — новая Альфа! Серьезно?», — написала женщина.

В комментариях под постом другие пользователи предложили объявить бойкот Alfa и отметили, что Латвия была оккупирована Советским Союзом на протяжении 50 лет.

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