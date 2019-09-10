Сотрудница кофейни в Дубае отнесла в полицию сумку, которую оставил один из посетителей в торговом центре Dubai Mall.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в сумке находились $53 тысячи. В сумке находились и другие ценные предметы: два чека на суммы $136 тыс. и $1,7 тыс., а также личные документы.

Гражданка Филиппин, которая работала в кофейне, заметила, что один из посетителей оставил сумку и обратилась в правоохранительные органы.

В участке ей заявили, что пропажа якобы принадлежит брокеру из России. Он заметил пропажу только после звонка полиции.

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