Федеральное бюро расследований США передало посольству Украины в Вашингтоне картину, которая была вывезена из СССР во время Великой Отечественной войны и позднее обнаружена в США. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полотно принадлежит русскому художнику Михаилу Панину и называется «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Картина была украдена из Днепропетровского художественного музея во времена нацистской оккупации в 1941 году. Пропажа была обнаружена в 1987 году в доме в Коннектикуте, но о ее истории не знали до 2017 года, когда ее собирались выставить на аукцион.

ФБР выразило гордость тем, что помогает возвращать похищенные предметы искусства и другую собственность, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру.

Minval.az