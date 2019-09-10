Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым после его победы в бою с американцем Дастином Пуарье, передает РИА Новости.

Нурмагомедов в субботу в Абу-Даби победил Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения.

Наследный принц в понедельник опубликовал в Twitter фотографии с Хабибом Нурмагомедовым, его отцом и тренером Абдулманалом и другими членами команды бойца. Мухаммед бен Заид поздравил Нурмагомедова с победой на турнире UFC, который стал первым за долгое время в столице ОАЭ.

Minval.az