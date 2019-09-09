Стали известны подробности стрельбы в жилом доме в Нидерландах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По информации ведомства, в результате случившегося три человека погибли и еще один получил тяжелые ранения.

Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована.

Уточняется, что причина инцидента остается неизвестной, однако в полиции не исключают, что стрельба произошла из-за семейного конфликта.

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Вечером 9 сентября в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает в твиттере полиция Роттердама.

В полиции заявили, что в результате стрельбы могут быть погибшие.

Мэр Дордрехта Воутер Колфф заявил, что произошел «очень серьезный инцидент со стрельбой». Он также сказал, что едет на место происшествия.

Местные СМИ сообщили о трех погибших, в полиции эту информацию подтвердить не смогли, передает Reuters.

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