Убийцы журналиста Джамаля Хашукджи после его прибытия в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле сказали журналисту о своем намерении якобы вывезти его в Саудовскую Аравию по указанию Интерпола, после чего задушили, а тело расчленили. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на турецкое издание Sabah, которое обнародовало расшифровку аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции.

«Проходите, садитесь. Мы должны вернуть вас в Эр-Рияд. Есть приказ Интерпола. Интерпол попросил вас отправить назад. Мы пришли забрать вас», — цитирует издание слова одного из тех, что разговаривал с Хашукджи непосредственно перед убийством.

Журналист на это ответил: «Нет дел, связанных со мной. Меня невеста ждет на улице».

Во время общения убийцы спрашивали у журналиста, имеет ли он при себе телефоны и каких брендов. Тот ответил, что два iPhone. После этого ему приказали написать сообщение сыну, но журналист отказался.

Затем, согласно стенограмме, Хашукджи спросил собеседников, зачем им полотенце и собираются ли давать ему лекарства, на что получил ответ: «Мы вас положим спать». Позже, очевидно, журналиста душили — убийцы между собой переговаривались, дышит ли он еще. Как отмечает Sabah, тело журналиста расчленили, о чем свидетельствуют соответствующие звуки аудиозаписи.

Minval.az