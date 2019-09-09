Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Предполагается, что новый закон не допустит жесткого Brexit, который может отразиться негативным образом на британской экономике. Благодаря одобренным мерам правительство премьер-министра страны Бориса Джонсона сможет попросить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года в случае, если Великобритания и Бельгия не достигнут соглашения об условиях будущего сотрудничества к 19 октября текущего года.

При этом премьер все еще намерен добиться выхода британского государства из состава ЕС.

Minval.az