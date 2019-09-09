Российский онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг авиакомпаний с самым разнообразным меню на борту. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Эксперты сервиса изучили меню 111 авиакомпаний со всего мира. За наличие каждого типа питания, отличного от стандартного, авиакомпания получала один балл. Отмечается, что к специальному питанию относятся блюда, приготовленные в соответствии с диетическими предпочтениями и религиозными взглядами пассажиров.

Таким образом выяснилось, что самое разнообразное питание на борту предлагает авиакомпания Singapore Airlines, которая набрала 26 баллов. На втором месте оказался азербайджанский перевозчик AZAL (25 баллов), а третью позицию заняла национальная японская авиакомпания JAL (23 балла).

Кроме того, в топ-10 авиалиний с разнообразным меню вошли Air Serbia (23 балла), China Southern Airlines (22 балла), Korean Air (22 балла), Aegean (20 баллов), Air China (20 баллов), Hainan Airlines (20 баллов) и Hong Kong Airlines (20 баллов).

Minval.az