Крайне важно, чтобы министры иностранных дел Азербайджана и Армении продолжили переговоры после несуразных заявлений Никола Пашиняна. Об этом агентству Report заявил аналитик Атлантического совета, экс-посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

По его словам, заявления премьер-министра Армении противоречат друг другу.

«Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения и Нагорный Карабах едины, а затем твердил о независимости Нагорного Карабаха. Вести конструктивные переговоры при такой позиции правительства Армении невозможно. Эта позиция совершенно неприемлема и для Азербайджана. Если бы я был медиатором и Армения оставалась бы при своей позиции, я бы, выразив свое возмущение, подал в отставку. Прогресс при такой позиции недостижим. Это несправедливо», — отметил он.

По словам М.Брайзы, итоговый правовой статус Нагорного Карабаха должен быть согласован путем переговоров.

«В переговорном процессе одна сторона, чтобы добиться желаемого, должна пойти на уступки. В корне неверны стремления одной из сторон добиться всего, не пойдя на уступки», — резюмировал он.

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