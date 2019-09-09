Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции через специальный фонд 5,6 миллиарда евро из запланированных 6 миллиардов евро, оставшиеся средства будут переданы в скором времени, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

«ЕС продолжает выполнять обязательства в рамках заявления ЕС-Турция… Через Фонд для беженцев в Турции было выделено 5,6 миллиарда (евро — ред.) средств Евросоюза из 6 (миллиардов — ред.) для беженцев в Турции», — сказал представитель ЕК, добавив, что оставшиеся деньги должны быть выделены «в течение короткого времени».

Фонд ЕС для беженцев в Турции был создан в 2015 году по инициативе Евросовета с целью поддержки сирийских беженцев в Турции. Общий бюджет Фонда ЕС составляет 6 миллиардов евро на разные проекты, включая гуманитарные и негуманитарные.

Minval.az