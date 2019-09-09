Официальный Баку должен воспользоваться заявлением премьера Армении Никола Пашиняна в социальной сети Facebook относительно обмена заключенными между Украиной и Россией. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал политолог Эльхан Шахиноглу.

Отметим, ранее армянский премьер выразил удовлетворенность в связи с обменом заключенных между Россией и Украиной.

«Рады узнать об обмене заключенными между Россией и Украиной. Надеемся, что договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, принесут прорыв и прочный мир», — написал Пашинян в Facebook.

«То, что написал Пашинян, выгодно для нас. Баку не должен терять время, нужно немедленно воспользоваться его статусом в соцсети. Если он приветствует обмен по принципу «всех на всех», то мы можем предложить ему тоже самое. Если он поздравляет Украину и Россию с тем, что они провели обмен, то и мы можем заключить аналогичную сделку с Ереваном. И обменять Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на двух армян, которые находятся в заключении в Азербайджане.

Если же армянский премьер откажется, то даже его отказ нам выгоден. Мы можем попросту доказать, что Пашинян двуличный человек: с одной стороны, он приветствует обмен пленными между Украиной и Россией, а с другой – отказывается от аналогичного предложения Баку. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, наш МИД должен выступить с предложением Еревану об обмене заключенных по принципу «всех на всех»», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az