Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса благодаря самому большому в мире сферическому радиотелескопу пятисотметровой апертурой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исследователей Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Как отмечается, речь идет от повторяющихся быстрых радиовсплесков (FRB, от англ. Fast Radio Bursts), происходящих примерно на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

Сигналы были тщательно проверены и обработаны.

Известно. что быстрые радиовсплески (FRB) — это радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. Ученые до сих пор не смогли изучить их природу.

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