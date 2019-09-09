Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook анонсировал встречу с армянской общиной Лос-Анджелеса, которая состоится 22 сентября в Гранд-Парке. Лидеры Армении, периодически посещая США, часто проводят встречи с представителями армянской диаспоры, выклянчивая у них деньги. Не исключено, что и на этот раз Пашинян пойдет по «проторенной» до него «карабахским кланом» дорожке.

Чем на этот раз намерен «заинтересовать» Пашинян армянскую диаспору США? С какими заявлениями он выступит? И как провокациям армянских властей должны противостоять в Азербайджане?

С этими вопросами корреспондент Minval.az обратился к руководителю Исследовательского центра «Атлас», политологу Эльхану Шахиноглу. Эксперт напомнил о том, что 5 августа Пашинян, выступая перед сепаратистами в оккупированном Ханкенди, заявил, что «Карабах – это Армения»:

«До этого, мы помним, армянский премьер на встрече с представителями армянской диаспоры в Тегеране делал селфи на фоне плаката с надписью: «Карабах – это Армения». Если Пашинян в ходе предстоящего визита в США, использует аналогичный лозунг, то это будет означать, что Ереван снова возвратился к идее «миацума» («воссоединение».). А это означает фактическую аннексию территории Азербайджана».

Политолог напомнил о том, что в начале 90-х годов прошлого столетия армяне отказались от этой политики.

«Так как стало ясно, что им не будет оказана поддержка, если они аннексируют чужую захваченную территорию. Они поняли, что будет лучше, если они станут противостоять Азербайджану, продвигая вопрос «независимости» оккупированных территорий.

Однако минуло 30 лет, и теперь руководство Армении снова решило реанимировать этот лозунг, эту политику. Что это означает для нас? Если официальный Ереван исходит из того, что Карабах – это «территория» Армении, то в этом случае, это – фактическая аннексия части нашей территории. А раз так, то нам незачем вести переговоры со страной–оккупантом.

К тому же, до встречи с армянской общиной Лос-Анджелеса, ожидается выступление Пашиняна на заседании Генассамблеи ООН. В 2018 году он там уже выступал, обвинял Азербайджан в том, что якобы мы не хотим достижения мира. При этом он говорил, что Азербайджан должен согласиться с итогами «референдума», который провели сепаратисты. И уже тогда были понятны его намеки на то, что мол «Карабах – это Армения». Вероятнее всего, он повторит эти тезисы в ходе выступления в Нью-Йорке, а затем вновь озвучит в ходе встречи с диаспорой в Лос-Анджелесе. Поэтому я не вижу смысла в ходе ожидающейся в Нью-Йорке встречи глав МИД

Азербайджана и Армении. Так как Зограб Мнацаканян повторял это провокационное заявление Пашиняна. Это имитация переговоров, нам она не нужна. Нам необходимо решение конфликта», – подчеркнул Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az