Социальная сеть Facebook ответила на обвинения российской стороны в разрешении политической рекламы во время региональных выборов 8 сентября.

Об этом сообщает Reuters.

До этого первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.

В Facebook отвергли все обвинения, заявив, что рекламодатели несут ответственность за соблюдение местных законов о выборах, а не социальная сеть.

Minval.az