Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах главы города. По данным ЦИК России, после обработки 90 процентов протоколов он набирает более 64 процентов голосов. Об этом сообщает «Интерфакс». Беглов участвовал в выборах как самовыдвиженец.

Его соперники Надежда Тихонова из «Справедливой России» и Михаил Амосов из «Гражданской платформы» получили 17 и 16 процентов голосов – соответственно.

Один из главных соперников Беглова кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко снялся в выборов за неделю до голосования. Бортко объяснил своё решение , в частности, угрозой фальсификаций.

Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в городе Баку. Его отец являлся участником Великой Отечественной войны.

В 1983 году будущий политик окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (сейчас – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а спустя 20 лет – в 2003 году – Северо-Западную академию государственной службы.

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