Заявление президента Турции Эрдогана о том, Анкара должна подумать о том, чтобы иметь ядерную боеголовку, вызвало тревогу в Армении.

Ереванская пресса пишет, что «это заявление Эрдогана можно расценить как публичную заявку на ядерное оружие, которую представляет официальная Анкара».

«Публичное заявление на уровне Эрдогана действительно является серьезной политической реальностью, которая, естественно, нуждается в серьезнейшем внимании в соседних с Турцией странах, тем более в странах, имеющих политические проблемы с Турцией. В этом ряду, естественно, Армения, и наша страна является одной из первых в этом ряду.

Если Турция станет ядерной державой, то это просто умножает угрозы Армении. Тем более, что в условиях этого притязания Турции есть другой вопрос – роль России. Дело в том, что российско-турецкие отношения в военно-техническом плане в настоящее время, так сказать, находятся в динамике подъема», ­– пишет ереванский Первый информационный.

Издание не исключает, что политические реалии повысят вероятность реалистичности заявления Турции.

«Во всяком случае, этим поводом нужно серьезно заняться, и Армении необходимо начать как минимум дипломатическую работу, чтобы понять серьезность возможной заявки и подумать об «альянсе» противодействия.

В то же время, тенденции, так сказать, предметность подобного притязания Турции, дадут Армении полное право говорить о своем «ядерном праве» в качестве необходимой защиты, учитывая политику Турции в отношении Армении», – полагает издание.

Minval.az