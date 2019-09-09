Пользователи «Википедии» жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе сервиса произошел в понедельник в 01.00 мск, об этом свидетельствуют сообщения пользователей. О проблемах сообщают пользователи из России, Нидерландов, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Израиля, США и ряда других стран.

По данным Downdetector, 80% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 20% испытывают проблемы со входом в систему.

Это не первый сбой в работе «Википедии» за последние дни. В пятницу сообщалось, что пользователи «Википедии» из России, США, Мексики, Израиля, ОАЭ, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Белоруссии, Украины и других европейских стран столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Minval.az