Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отложил встречу с президентом США Дональдом Трампом в американской столице из-за госпитализации. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

«Сегодня [в воскресенье — ред.] Трампу сообщили, что эмир Кувейта должен отложить запланированный на 12 сентября визит в Белый дом в связи с госпитализацией. Президент желает скорейшего выздоровления своему другу, эмиру и с нетерпением ждет возможности вновь встретиться с ним в Вашингтоне, как только ему станет лучше», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, стороны намеревались обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

Minval.az