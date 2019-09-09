Президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенёс операцию по удалению послеоперационной грыжи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на его хирурга.

По информации агентства, это была уже четвёртая операция у бразильского лидера. Его доставили в больницу Vila Nova Star в городе Сан-Паулу в субботу, 7 сентября. Операция длилась более пяти часов.

— Процедура прошла успешно… Президент уже перенёс три крупные операции, — рассказал медик.

Как пишет «Лайф», Болсонару ранили в ходе предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года. Удар ножом пришёлся на брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник. В результате президенту пришлось перенести несколько операций.

Minval.az