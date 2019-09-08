Меган Маркл снова озадачила своих фанатов. Как стало известно, герцогиня неожиданно покинула пределы Британии. Причем, ее малыш Арчи на этот раз остался дома, как и его папа Гарри.

О том, что герцогиня решила на пару-тройку дней сбежать в Америку, не было известно до тех пор, пока Маркл не «засекли» в аэропорту Нью-Йорка, куда она прилетела из Лондона. А причиной, заставившей ее предпринять этот неожиданный вояж, стало желание Меган поддержать свою лучшую подругу Серену Уильямс.

Что же касается Меган, то посмотрев матч, она не собирается торопиться домой. По всей видимости, герцогиня хочет немного «потусоваться» в Нью-Йорке со своими многочисленными подружками. В прошлый раз она побывала в этом городе в марте этого года, когда Маркл устроила там вечеринку для друзей в честь ее тогда еще что не родившегося ребенка. Заметим, что герцогиня отправилась в эту поездку вместо того, чтобы принять приглашение Елизаветы посетить ее шотландское поместье — Балморал. Говорят, королева была обижена отказом Меган и Гарри. Можно себе представить, что она почувствовала, когда узнала, что, к тому же, Маркл предпочла ее обществу — компанию своих американских приятельниц…

Единственное, что в этой истории свидетельствует в пользу Меган — на этот раз она все же полетела не частным самолетом, а обычным, совершавшим регулярный рейс, отмечает издание 7Дней. Правда команда сопровождавших ее телохранителей, как говорят, заполнила чуть ли не половину салона.

Minval.az