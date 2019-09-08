Пожилая женщина родом из Франции, более 50 лет проживавшая в Британии, покончила с собой из-за волнений, связанных с выходом страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Mail.

76-летняя Франс Мари-Луиза Дэвис вышла из дома и исчезла в марте этого года, незадолго до изначально планировавшейся даты Brexit. Ее тело нашли в затопленном поле спустя два дня. Как установило следствие, она покончила с собой — в числе причин называют волнение по поводу политических событий и смерть любимого домашнего животного.

Известно, что в течение жизни женщина страдала от депрессии, однако ее муж, 74-летний британец по имени Питер, считает, что тревога из-за Brexit стала одной из значимых причин ее суицида.

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