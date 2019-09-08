Эксперты МАГАТЭ обнаружили следы урана в пробах, взятых в Тегеране на одном из иранских объектов, который ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл «секретным атомным складом», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

Выступая на прошлой неделе в Генассамблее ООН, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху показывал снимки «секретного атомного склада», где, по его утверждению, иранцы скрывают от мирового сообщества сотни тонн ядерного оборудования и материалов в расчете на их использование в будущем в военных целях. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.

По данным источников, эксперты МАГАТЭ провели инспекцию склада и отправили взятые там пробы на анализ. Результат показал, что в пробах были обнаружены следы урана, однако, по словам одного из дипломатических источников, этот уран не был обогащен до уровня, достаточного для производства ядерного оружия.

Обнаружив следы урана, эксперты попросили у иранской стороны объяснений, однако Тегеран отказался их предоставить. По словам одного из источников, «существует множество возможных объяснений» происхождения следов урана, однако на данный момент не известно, как он появился на объекте.

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