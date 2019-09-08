Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Как пишет RT со ссылкой на The Jerusalem Post, Нетаньяху оговорился во время выступления на заседании правительства. Ошибка попала в телеэфир.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — приводит «Гаарец» слова Нетаньяху.

Отмечается, что израильского премьера поправили, а он улыбнулся, отметив, что просто проверял, обращают ли на его речь внимание.

Британский политик Борис Джонсон является премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года. Борис Ельцин возглавлял Российскую Федерацию с 1991 по 1999 год, он умер в 2007 году.

Minval.az