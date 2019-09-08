Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, заявил, что «до победы еще очень далеко». Его слова приводит УНИАН.

«Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. <…> Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. <…> Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора», — сказал Сенцов.

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