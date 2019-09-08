Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видео с котом и картой движения урагана «Дориан».

На кадрах американский лидер играет с питомцем, водя лазерной указкой по карте.

Видео сопровождается веселой музыкой из британского сериала «Шоу Бенни Хилла».

«Газета.ру» отмечает, что подписчики Трампа неоднозначно отреагировали на пост президента. Одним видео показалось забавным, а другие осудили американского лидера за подобную публикацию.

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